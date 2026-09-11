12 yıllık sır çözüldü! Dere yatağında bulunan kemikler kayıp genç kıza ait çıktı

29 Temmuz 2014'te Bismil ilçesi Tatlıçayır Mahallesi Demirhan mezrasına bağlı Pamukçayı mevkiinde, su seviyesinin çekilmesiyle ortaya çıkan dere yatağında kafatası, kemik parçaları ve elbiseler bulundu. Bölgede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede kalıntıların insana ait olduğu değerlendirildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı bu bulgular üzerine 2014/1567 sayılı dosyayı açarak soruşturmayı başlattı.

Kafatası ve kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemede kalıntıların 17-23 yaş aralığında bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Ancak kimliğin tespit edilememesi ve şüpheli bulunamaması nedeniyle 13 Şubat 2015'te daimi arama kararı verildi ve dosya yıllarca sonuçsuz kaldı.

FAİLİ MEÇHUL DAİRESİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu. Kamuoyunu yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar bu birim tarafından yeniden değerlendirmeye alınırken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı da koordineli şekilde dosyayı yeniden inceledi.

Bu çalışma kapsamında Diyarbakır ve çevre illerde kayıp olarak aranan, 19-23 yaş aralığındaki 144 kadına ilişkin araştırma yürütüldü, aileleriyle görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sırasında Şağı Kalkan ve Naif Kalkan çiftinin kızı Dilek Kalkan'ın 2013 yılının mayıs ayında kaybolduğu, kayboluş tarihindeki kıyafetlerinin olay yerinde bulunanlarla benzerlik taşıdığı fark edildi. Yapılan DNA incelemesinde, kimliği belirsiz maktulün Dilek Kalkan olduğu ve anne Şağı Kalkan ile yüzde 99,99 oranında eşleştiği kesinleşti.

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI KALDIRILDI

Dilek Kalkan hakkında 2013'te ailesi tarafından yapılan kayıp başvurusu üzerine Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/2331 sayılı dosyasında sürdürülen soruşturma, o dönem yeterli delil bulunamaması nedeniyle 22 Ekim 2014'te Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı ile kapatılmıştı. Maktulün kimliğinin belirlenmesinin ardından bu karar, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 4 Haziran 2026'da kaldırıldı ve dosya, 2014/1567 sayılı soruşturmayla birleştirildi.

HTS KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Olayın aydınlatılması için Dilek Kalkan'ın ailesi, geçmiş yaşamı ve sosyal çevresine yönelik kapsamlı araştırma yapıldı. Kullandığı belirlenen iki GSM hattına ait HTS kayıtları BTK'dan temin edildi. Kayıtların incelenmesiyle Dilek Kalkan'ın Cuma K., Serdal K., Emrah K., Hamdiye A. ve Muhyettin B. ile yoğun iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin geçmişte ikamet ettiği adresler, çevreleri ve bağlantılı oldukları isimler üzerinde de saha araştırması yürütüldü.

HTS kayıtları, I2 analizleri, daraltılmış baz istasyonu çalışmaları, adli tıp raporları, hastane muayene kayıtları, ilaç bilgileri, tanık ve bilgi sahibi ifadeleri ile saha araştırmalarının bütün halinde değerlendirilmesi sonucunda Cuma K., Serdal K., Emrah K., Muhyettin B., Hatice K., Hamdiye A. ve Figen B. isimli 7 şüphelinin Dilek Kalkan'ın ölümüyle bağlantılı olabileceğine dair bulgular elde edildi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ ARANIYOR

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Diyarbakır JASAT ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve şüphelilerin bağlantılarının netleştirilmesi amacıyla 11 Eylül 2026'da 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.