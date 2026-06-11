12 yıllık sır perdesi aralandı! Sinyal veren telefon katiilleri ele verdi

Antalya'da 12 yıl önce müteahhit Şeref Kocabıyık'ın bekçi kulübesinde öldürülüp yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 yıllık sır perdesi aralandı! Sinyal veren telefon katiilleri ele verdi
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Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan beş şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Antalya Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar A.H., İ.H., A.H., A.H. ve M.A. sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. İfadelerinin ardından şüphelilerden A.H., İ.H. ve M.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli A.H. ve A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren adım, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin kurulması oldu. Bu birimin faaliyete geçmesinin ardından, Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde işlenen cinayet dosyası yeniden incelemeye alındı.

4 AY SONRA SİNYAL GELDİ

Dosyayı devralan ekipler, müteahhit Şeref Kocabıyık'ın cinayet günü kaybolan cep telefonunun izini sürmeye başladı. Yapılan geriye dönük teknik takiplerde, söz konusu telefonun olaydan yaklaşık dört ay sonra Gaziantep'te kullanılmaya başlandığı tespit edildi. Sinyalin geldiği adresi belirleyen ekipler, Gaziantep'te düzenledikleri operasyonla beş şüpheliyi yakalayarak Antalya'ya getirdi. Cinayetle bağlantılı olduğu saptanan R.A. isimli şahsın ise Suriye'de bulunduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesinde müteahhitlik yapan Şeref Kocabıyık, 12 yıl önce kendisine ait inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangının ardından ölü bulunmuştu. Yapılan ilk adli incelemelerde ve otopside, Kocabıyık'ın yangından önce iki bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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