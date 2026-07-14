12 yıllık sırrı DNA çözdü! Bayrampaşa'daki servisçi cinayetinin zanlısı yakalandı

2014 yılında bıçaklanarak öldürülen 67 yaşındaki Gültekin Yıldırım'ın katil zanlısı, olay yerinden yıllar önce elde edilen DNA örneklerinin yeniden incelenmesiyle tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli, Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

12 YIL ÖNCEKİ VAHŞETİN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Bayrampaşa'da 24 Haziran 2014 günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen feci olayda, servis şoförlüğü yapan Gültekin Yıldırım sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğramış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. O dönem yapılan tüm araştırmalara rağmen cinayetin faili belirlenememiş ve dosya faili meçhul olarak kalmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş yıllarda işlenen ve karanlıkta kalan faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü özel çalışmalar kapsamında bu dosyayı yeniden masaya yatırdı.

KATİLİ OLAY YERİNDE BIRAKTIĞI DNA ÖRNEKLERİ ELE VERDİ

Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki uzman ekipler, 12 yıl önce cinayetin işlendiği olay yerinden toplanan ve muhafaza edilen delilleri son teknoloji kriminal imkanlarla yeniden incelemeye aldı. Yapılan hassas DNA karşılaştırmaları ve ileri seviye moleküler incelemeler neticesinde, olay yerindeki örneklerin 58 yaşındaki M.Ö. isimli şahsa ait olduğu kesin olarak saptandı.

Kapsamlı geriye dönük HTS ve teknik analiz çalışmalarını derinleştiren asayiş ekipleri, şüpheli M.Ö.'nün cinayetin işlendiği gün ve saatte de tam olarak olay yerinde bulunduğunu fiziki ve teknik kanıtlarla tescilledi.

MUĞLA'NIN KIR SALINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Kimlik tespiti ve delil uyumunun tamamlanmasının ardından firari zanlının izini süren İstanbul polisi, M.Ö.'nün Muğla'da saklandığını belirledi. Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal bir alanda gizlendiği adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 58 yaşındaki cinayet zanlısı M.Ö., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 12 yıl sonra adalete teslim edilen şüpheli hakkındaki adli işlemlerin ve sorgu sürecinin titizlikle devam ettiği öğrenildi.