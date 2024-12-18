13 gün önce kaybolmuştu! Alzheimer hastasından acı haber

Bolu'da 13 gündür haber alınamayan 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan, ormanlık alanda ölü bulundu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
13 gün önce kaybolmuştu! Alzheimer hastasından acı haber
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 76 yaşındaki Alzheimer hastası Mustafa Aslan, 13 gün önce kaybolmuştu.

Demircisopran köyünde yaşayan ve 5 Aralık'ta kayıp ihbarı yapılan Mustafa Aslan için AFAD, Gerede Jandarma Komutanlığı, UMKE, Bolu Acil Arama Kurtarma ve Köroğlu Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, Karacadağ köyü mevkisindeki ormanlık alanda Mustafa Aslan'ın cansız bedenini buldu.

Gerede Kaymakamı Fatih Kaya'nın da yaşlı adamın cenazesinin bulunduğu bölgeye gittiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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