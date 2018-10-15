Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 37 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", örgüt faaliyetleri kapsamında "nitelikli dolandırıcılık yapmak" ve "sahte evrak düzenlemek" suçlarından gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 17'si tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan tutuklananlar arasında, içinde bulunduğu çeteyi dolandırarak klip çektiği ileri sürülen Emir Ekin lakaplı Süleyman E'nin de olduğu öğrenildi.



Olay



Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Ordu, Kırıkkale, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Konya, Sivas, Adana ve Aksaray'da 4 gün önce eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.



Şüphelilerin, sahte kimlik, pasaport veya sürücü belgesi çıkartarak, cep telefonunun SIM kartını yenilemek suretiyle hesaplardaki paraları anlaşmalı yüzde 20 komisyonla çalışan hesapçılara gönderdikleri saptanmış, Rusya'dan alınan özel yazılımlı pos cihazlarını alışveriş merkezi, cafe gibi yerlerde kullandırılıp kişilerin kartlarını kopyaladıkları ve 20 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı tespit edilmişti.