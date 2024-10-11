13 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 39 kişi yakalandı

Samsun merkezli 13 şehirde yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
13 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 39 kişi yakalandı
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Samsun'da, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca önemli bir soruşturma düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen 41 şüphelinin hesaplarında 150 milyon lira civarında para hareketi tespit etti.

Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Adana, Trabzon, Rize, Sakarya, Antalya, Ankara, Kayseri, Ağrı, İzmir ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

13 şehirde yasa dışı bahis operasyonu! 39 kişi yakalandı - Resim : 1

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin lira, 10 bin 260 dolar, 670 gram altın, 10 bilezik, bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

Yasa dışı bahis suçundan elde edildiği değerlendirilen biri 30 milyon lira değerinde 14 otomobil, 4 motosiklet, 1 konut ile 3 arsaya da el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun yasa dışı bahis operasyon
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