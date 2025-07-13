13 Temmuz 2025 yol durumu: Hangi illerde yol çalışması var? KGM'den sürücülere uyarı geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 13 Temmuz 2025 tarihli güncel yol durumu bültenini yayımladı. Ülke genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.

İşte çalışmanın sürdüğü 10 kritik nokta:



O-4 Otoyolu (Hendek Kavşağı): 159-160. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle D-100'den otoyola giriş-çıkışlar kapalı.



Ankara Çevre Otoyolu: Susuz Köprülü Kavşağı’nda şerit daraltması var, ulaşım kontrollü.



Niğde-Pozantı Otoyolu: 13-16. km arası tek şeritten trafik akıyor.



Samsun-Ordu Yolu (Ünye-Yunusemre Tüneli): Samsun yönü kapalı, karşı tüpten çift yönlü geçiş veriliyor.



Bursa Çevre Otoyolu: İzmir yönü 8-9. km arası kapalı, ulaşım ters yönden çift yönlü sürdürülüyor.



Alanya-Hadim-Taşkent Yolu: Kuşyuvası ve Çayarası tünelleri 14 Temmuz’a kadar her gün 09.00-17.00 arasında bakımda.



Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu: 33-34. kilometrede ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Malatya-Yeşilyurt Yolu: 11-13. km arasında yol kontrollü şekilde açık.



Çaykara-Bayburt Yolu: 9-12. kilometrede zaman zaman yol kapatılıyor, trafik tek şeritten veriliyor.



Çeşme-Silifke Yolu: 21-22. kilometrede patlatmalı çalışmalar nedeniyle her iki yönde tek şerit uygulanıyor.



Sürücülerin hem kendi güvenlikleri hem de trafiğin sağlıklı akışı açısından bu güzergâhlarda önceden alternatif rota planlamaları öneriliyor.