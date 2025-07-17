13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet minibüsle çarpıştı

Bursa’da 13 yaşındaki bir çocuğun kullandığı motosiklet, minibüsle çarpıştı. Kazada iki çocuk yaralandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet minibüsle çarpıştı
Yayınlanma:

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile bir minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ayberk B. ve arkasındaki arkadaşı Umutcan Ş. yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ayberk B. yönetimindeki 16 BFU 850 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Erol E. (58) idaresindeki 16 Y 6257 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ayberk B. ve Umutcan Ş. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ayberk B. ve Umutcan Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erdoğan, Şara ile İsrail saldırısını görüştüErdoğan, Şara ile İsrail saldırısını görüştüGündem
MEB’de dikkat çeken görevden almaMEB’de dikkat çeken görevden almaGündem
47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı karar47 kişi hayatını kaybetmişti: Ilgım Apartmanı davasında çarpıcı kararGündem
trafik kazası motorsiklet
Günün Manşetleri
Erdoğan, Şara ile görüştü
Ilgım Apartmanı davasında şok karar
Kocaeli’de direniş ruhu yeniden yaşatılacak
HAKMAR VE TATBAK'A FETÖ OPERASYONU
KAMU İŞÇİLERİ BUGÜN İŞ BIRAKIYOR
1 yıl 8 ay hapis cezası
“NARKOKAPAN-ADANA 2” operasyonunda 130 torbacı yakalandı
Şam’da Savunma Bakanlığı vuruldu
60 ilde FETÖ operasyonu
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevden uzaklaştırıldı
Çok Okunanlar
Yargıtay’dan emekliler için kritik karar! Yargıtay’dan emekliler için kritik karar!
Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi! Temmuz 2025 emekli promosyonları güncellendi!
Akaryakıt değil resmen altın! Akaryakıt değil resmen altın!
Taşıt kredilerinde yeni dönem Taşıt kredilerinde yeni dönem
A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok! A101 17 Temmuz kataloğunda yok yok!