13 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet minibüsle çarpıştı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet ile bir minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ayberk B. ve arkasındaki arkadaşı Umutcan Ş. yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Ayberk B. yönetimindeki 16 BFU 850 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan Erol E. (58) idaresindeki 16 Y 6257 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Ayberk B. ve Umutcan Ş. yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi yaptı. Ayberk B. ve Umutcan Ş., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.