134 Kişiye Mezar Olan Site İçin Bilirkişi Raporu Tamamlandı

Depremlerde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ayşe-Mehmet Polat sitesindeki 6 bloktan 4’ü yıkılmıştı.



Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı.



Tamamlanan soruşturmaya göre, sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken site ile ilgili bilirkişi raporu da açıklandı.



Mimari projedeki bazı kolonların, statik projelerdekinden farklı olduğuna dikkat çekildi. Raporda, “Mimari projede 2 farklı kolon görülürken statik projede tek bir perde duvar görülmektedir. Perde duvar yapılması durumunda mimari projedeki asansör erişimi mümkün görülmemektedir.” ifadeleri yer aldı.



