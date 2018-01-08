Muğla’nın Bodrum ilçesinde 135 devenin katılımıyla dev güreşi yapıldı. 3 yaşından 93 yaşına kadar kadın erkek herkes izledi.

135 deve kıyasıya yarıştı. Zaman zaman birbirine bağlanan develeri 20 kişi zor ayırdı.



Hafta sonu deve güreşi Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapıldı.



7’den 70’e 4 bin Muğlalı izledi deve güreşlerini.



Arena’da birbirlerine bağlanan devleri ayırmak kolay olmadı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da devreye girdi.



Kocadan, örf ve adetlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.



Kocadon'un Goca Bodrumlu isimli devesi de 'baş' kategorisinde mücadele etti, ancak kupa kazanamadı.







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