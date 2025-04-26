14 bölgeye 15 gün süreyle giriş çıkış yasaklandı!

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak ili mülki sınırları içerisinde; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının engellenmesi ve her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin (c) fıkrası ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında;

Şırnak Merkez ilçesi sınırlarındaki Bestler Dereler Bölgesi, Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı Bölgesi, Merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı Bölgesi, Merkez, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Kurt Dağı Bölgesi ile Beytüşşebap ilçesindeki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin ve Altındağları Bölgeleri ile Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında yer alan Oymakaya Bölgesi, 27 Nisan 2025 (dahil) ile 11 Mayıs 2025 (dahil) tarihleri arasında (15 gün süreyle) ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir.

Vatandaşlarımızın belirtilen tarihler arasında bu bölgelere izinsiz giriş yapmamaları önemle rica olunur. Bölgelere ancak yetkili makamlardan izin alınarak giriş yapılabilecektir. Aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."