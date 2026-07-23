14 gün önce torununu kaybetmişti! Aynı balkonda bu kez anneanne yaralandı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan bir evde, elektrik kaçağı nedeniyle yeni bir kaza daha yaşandı. Evinin balkonunda halı çırpan Yıldız Konut, aniden elektrik akımına kapılarak fenalaştı. Çığlıkları duyan yakınlarının ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Konut'un tedavisi şu an devam ediyor.

AYNI BALKONDA 14 GÜN ARAYLA İKİNCİ FACİA!

Söz konusu adreste 24 Haziran tarihinde benzer bir olay daha meydana gelmişti. Aynı evin balkonunda oynayan 1,5 yaşındaki Yamaç Ali Erdemci, balkon demirlerine temas edince elektrik akımına kapılmıştı. O an torununu kurtarmak için müdahale eden anneanne Yıldız Konut hafif yaralanmış, ağır yaralanan minik Yamaç ise kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etmişti.

Yaşanan son olayın ardından, 1,5 yaşındaki Yamaç Ali'nin annesi Asyete Erdemci yaşananlara ve süreç boyunca önlem alınmamasına tepki gösterdi. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten acılı anne, "Bundan 10 gün önce ben oğlumu kaybettim. Pazartesi günü de anne karnındaki 9 aylık yeğenimi kaybettim. Bugün de annem balkonda halı çırparken elektrik çarptı. Annem bağırınca içeriye girdik. Kolunu toprağa koyduk. 10-15 gündür herhangi bir yetkili gelmedi. Bu işin sorumlusu kimse gelmedi. Biz sonuna kadar şikayetçiyiz. Ben oğlumu kaybettim, annemi de mi kaybedeceğim? Ailemiz yok olduktan sonra mı bu sorun çözülecek?" dedi.

"BÜTÜN AİLEMİZİN ÖLMESİNİ Mİ BEKLİYORSUNUZ ÖNLEM ALMAK İÇİN?"

Artık kendi evlerinde yaşamaya korkar hale geldiklerini ifade eden Yamaç Ali'nin teyzesi Gamze Karabulut ise yaşadığı derin üzüntü nedeniyle doğmasına kısa süre kalan bebeğini kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçenlerde Yamaç Ali'yi elektrik çarpmıştı. Yamaç Ali'yi kurtarmaya çalışırken annemi de elektrik çarpmıştı. Bugün tekrar annemi elektrik çarptı. Bu sefer ağır bir şekilde çarptı. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. 2 yaşındaki bir evladımızı kaybettik. Artık bu evde yaşamaya korkar olduk. Hayatımız çok riskli bir duruma geldi. Ben üzüntüden karnımdaki 9 aylık kızımı kaybettim. Acıdan ne yapacağımı bilemedim. Bütün ailemizin ölmesini mi bekliyorsunuz önlem almak için?"