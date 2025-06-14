14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Haziran Cumartesi günü için Türkiye genelinde sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.
🔻 Meteoroloji'nin uyarıları:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgar zaman zaman saatte 60 km’ye kadar ulaşacak.
Toz Taşınımı Uyarısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düşebilir, solunum rahatsızlıkları olanlar dikkatli olmalı.
🌦️ İl il hava durumu
🔹 Marmara Bölgesi
İstanbul: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Edirne: 30°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kırklareli: 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağışlı.
Balıkesir: 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
🔹 Ege Bölgesi
İzmir: 34°C – Parçalı ve az bulutlu.
Muğla: 35°C – Parçalı ve az bulutlu.
Uşak: 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 28°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
🔹 Akdeniz Bölgesi
Adana: 33°C – Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlı.
Antalya: 29°C – Parçalı ve az bulutlu.
Isparta: 33°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Hatay: 30°C – Parçalı ve az bulutlu.
🔹 İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 28°C – Parçalı ve az bulutlu.
Konya: 29°C – Parçalı, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı.
Eskişehir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu.
Çankırı: 27°C – Parçalı ve az bulutlu.
🔹 Batı Karadeniz
Zonguldak: 22°C – Parçalı ve az bulutlu.
Bolu: 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Sinop: 24°C – Parçalı ve az bulutlu.
Düzce: 25°C – Parçalı ve az bulutlu.
🔹 Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Amasya: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Trabzon: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Rize: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.
Ordu: 23°C – Yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
🔹 Doğu Anadolu
Erzurum: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.
Kars: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak yağışlı.
Malatya: 35°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı.
Van: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Hakkâri - Şırnak çevreleri: Toz taşınımı etkili olacak.
🔹 Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 39°C – Az bulutlu ve açık, toz taşınımı görülecek.
Gaziantep: 36°C – Az bulutlu, toz taşınımı bekleniyor.
Mardin: 36°C – Az bulutlu, toz taşınımına dikkat.
Siirt: 37°C – Az bulutlu, açık, yer yer toz taşınımı.
🌬️ Rüzgar durumu
Kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden, güneydoğuda ise güneyli yönlerden esecek.
Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) etkili olabilir.