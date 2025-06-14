14 Haziran’da il il hava uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz geliyor

🔹 Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 25°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Amasya: 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu.

Trabzon: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.





