14 yaşındaki çocuk annesini korumak istedi, babasını öldürdü! Balıkesir’de kan donduran olay

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında M.Ç. (38), eşi N.Ç.'ye (37) evlerinde şiddet uyguladı. Olay sırasında çiftin 14 yaşındaki oğlu R.E.Ç., annesini korumak amacıyla babasını ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı.

Bu sırada, kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki kız kardeş C.Ç. bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14 yaşındaki R.E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.