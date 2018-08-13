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14 yaşındaki Edanur'dan acı haber

Aileleriyle birlikte piknik yapmak için Karaburun Sahili'ne giden 3 çocuk dalgalara kapıldı. Bağrışmaları duyan Ramazan Akdağ ve çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. Sabah saatlerinde Erol'un cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzeyinde bulunan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

14 yaşındaki Edanur'dan acı haber

Arnavutköy'de gittikleri piknikte denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan 14 yaşındaki Edanur Erol'un cesedine ulaşıldı. 

DHA'nın haberine göre dün meydana gelen olayda Ramazan Akdağ kardeşi ve baldızının ailesiyle Karaburun Sahili'ne piknik yapmaya gitmişti.

Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girmiş, dalgalara kapılan 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalarda dün sonuç alınamamıştı.

Sabah saatlerinde Erol'un cansız bedenine ulaşıldı.

Su yüzeyinde bulunan Erol'un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #edanur #arnavutköy #sahil #edanur erol
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