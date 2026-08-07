14 yaşındaki Murat'ın ölümünde tutuklanan çocuğun babası konuştu: ''Böcekten bile korkardı...''

Silsüpür, oğlunun cinayet işleyecek bir kapasitesi olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Eşim karşı aileye evde olmadığımızı bildirdi. Bizi sorumsuz bir aile olarak göstermişler ama ben onların çocuklarına her yerde sahip çıkmışımdır. Benim çocuğumun silah ile haşır neşir olduğunu söylemişler. Benim çocuğumun silah ile hiçbir zaman olayı olmamıştır. Dedesi silahı her zaman saklamıştır. O silahın yerini 10 ya da 20 günde bir değiştiriyor. Hiç kimse benim başıma gelmez demesin. Bu olay herkesin başına gelebilir. Benim başıma geldi. Milyonda bir gerçekleşebilecek olan olay benim başıma geldi. Çok üzgünüz. Benim çocuğum odasında böcek görse ‘gelin şu böceği alın’ diyen bir çocuk. Böyle bir eylemi gerçekleştirebilecek kapasitede bir çocuk değil. Biz bunun bir kaza olduğuna inanıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Karşı aile ile olan samimiyetimize dayanarak; onlar da bu olayın gerçekleri yansıtmadığını, bu olayın bir kaza olduğunu biliyordur. Çocuğumun böyle bir şey yapmayacağını da biliyorlardır"