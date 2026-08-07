14 yaşındaki Murat'ın ölümünde tutuklanan çocuğun babası konuştu: ''Böcekten bile korkardı...''
Sakarya'da ablasının doğum gününü kutlamak için gittiği arkadaşının evinde başından vurularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın ölümüne ilişkin tartışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz 24 Temmuz Cuma günü gündüz saatlerinde Ahmediye Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelen silahlı olay, iki aileyi karşı karşıya getirdi. Olay günü 14 yaşındaki Murat İmrağ, 20 yaşındaki ablası N. İmrağ'ın doğum gününü kutlamak amacıyla 16 yaşındaki kardeşler Y.D.S. ve Y.S.'nin dedelerine ait eve gitti. Ziyaret esnasında evde bulunan ruhsatlı tabancanın ateş alması sonucu Murat İmrağ başından vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ilk adli incelemelerde, ateşlemenin 60-70 santimetre mesafeden gerçekleştiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 yaşındaki Y.D.S., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ölüm haberinin ardından acılı baba Özkan İmrağ, kurşunun mesafesine dikkat çekerek olaya kaza süsü verilmeye çalışıldığını ve cinayet şüphesi taşıdıklarını öne sürdü.
Bu iddiaların ardından sosyal medyada tutuklu Y.D.S.'ye yönelik tepkilerin artması üzerine, şüphelinin babası ve aynı zamanda gençlerin spor antrenörü olan Muhammed Silsüpür açıklamalarda bulundu: "Benim evimde acı bir olay yaşandı. Ailecek çok üzgünüz. Bizim evimize ateş düştü, biz burada mahşeri yaşadık. Bir evladımızı toprağa koyduk, diğer tarafta çocuğumuzu cezaevine gönderdik. Hakkımızda çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmak istiyorum. Sosyal medya üzerinden; aileme, çocuğuma iftiralar atılmakta. Olayın gerçeğini yansıtmamaktadır. Henüz daha suçu kesinleşmemiş 15 yaşındaki çocuğumun sosyal medyada resimlerini paylaşıyorlar, hedef gösteriyorlar"
Olayın sabah saatlerindeki gelişim sürecini ve cinayet iddiasının mantığa uymadığını savunan baba Silsüpür, "Buradaki olayda çocuklar sabah kalktıklarında, kızım ile misafir kızımız alt katta kahvaltı hazırlarken eşim oğlumu arayıp Murat ile beraber mutlaka Cuma Namazı’na gitmesi gerektiğini söylüyor. Abdest alıyorlar. Abdest aldıktan sonra kızım üst kata çıkıyor, ‘ekmek alacaksınız, markete gidin’ diyor. Onlar da ‘tamam abdest aldık, aşağı geliyoruz’ diyor. Bu olay kızım aşağı indikten bir iki dakika sonra gerçekleşiyor. Bazı insanlar bu olayın kasıtlı yapıldığını söylüyor. Benim çocuğumun gece sarılıp uyuduğu bir çocuğu sabah kalkıp abdest aldıktan sonra Cuma Namazı’na gitmeden kasıtlı şekilde nasıl öldürüyor? Bunu hangi vicdan kabul edebilir. Evime misafir gelen bir insana böyle bir şey yapmak akıl işi değil" ifadelerini kullandı.
Çocuklar arasında herhangi bir gerginlik veya husumet bulunmadığını vurgulayan Muhammed Silsüpür, "Çocukların arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı. Sosyal medya üzerinde çocuğumun bu olayı kasıtlı yaptığını yazanlar var. Bizim bu olayı planladığımızı söyleyen kişiler var. Ben bu çocukların antrenörü olarak, bu çocuklarla beraber üzüldüm, beraber sevindim. Onların antrenörü olduğum sürece her akşam saat 22.30’da evlerine ya da evlerine yakın bir yere o çocukları bıraktım. Onlar da benim evladım gibiydiler. Biz bu olayın kaza ile olduğuna inanıyoruz. Benim çocuğumu karşı taraftaki aile de biliyor" dedi.
Tutuklanan oğlunun ilk anlardaki tepkisini ve jandarmadaki ifade sürecini anlatan Silsüpür, delillerin gizlendiği yönündeki iddiaları yalanlayarak hukuki sürecin işlediğini belirtti: "Bu olay anında oğlum çevresindekilere ‘ben yapmadım’ diyor. Ancak sonra jandarma geldiğinde yazılı ifadesinde olayın bir kaza olduğunu beyan ediyor. Bizim bu olayları çarpıtmak ya da delilleri gizlemek gibi bir gücümüz, çabamız yoktur. Zaten adli makamlar delilleri topladı. Süreç devam edecektir. Bizim olayları çarpıtan herhangi bir eylemimiz yoktur. Çocuğumuz ile alakalı adaletin vereceği karar neyse o karara boynumuz kıldan incedir"
Silsüpür, oğlunun cinayet işleyecek bir kapasitesi olmadığını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Eşim karşı aileye evde olmadığımızı bildirdi. Bizi sorumsuz bir aile olarak göstermişler ama ben onların çocuklarına her yerde sahip çıkmışımdır. Benim çocuğumun silah ile haşır neşir olduğunu söylemişler. Benim çocuğumun silah ile hiçbir zaman olayı olmamıştır. Dedesi silahı her zaman saklamıştır. O silahın yerini 10 ya da 20 günde bir değiştiriyor. Hiç kimse benim başıma gelmez demesin. Bu olay herkesin başına gelebilir. Benim başıma geldi. Milyonda bir gerçekleşebilecek olan olay benim başıma geldi. Çok üzgünüz. Benim çocuğum odasında böcek görse ‘gelin şu böceği alın’ diyen bir çocuk. Böyle bir eylemi gerçekleştirebilecek kapasitede bir çocuk değil. Biz bunun bir kaza olduğuna inanıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz. Karşı aile ile olan samimiyetimize dayanarak; onlar da bu olayın gerçekleri yansıtmadığını, bu olayın bir kaza olduğunu biliyordur. Çocuğumun böyle bir şey yapmayacağını da biliyorlardır"