14 yaşındaki sürücü dehşet saçtı: Çok sayıda kişiyi yaraladı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sütçüler Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.N.G. (14), babasından habersiz şekilde evlerinin önünde duran 06 TLP 59 plakalı Peugeot marka aracı alarak trafiğe çıktı. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden O.N.G., otomobili kaldırıma çıkararak o sırada yürüyen Aydın B., Nagihan B. ve bebek arabasında bulunan 6 aylık Yiğit Ali B.’ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aile bireyleri kaldırıma savrulurken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aydın B., Nagihan B. ve Yiğit Ali B.’yi Kepez Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazaya şahit olan Sevgi Aşık, olayın şok edici olduğunu belirterek, “Arabanın yalpalayarak geldiğini ve insanların uçtuğunu gördüm. Koşarak yardım etmeye gittim. Bebek yerde hareketsizdi ama sonrasında ağlamaya başladı. Anne ve babaya yardım etmeye çalıştım, çok korkutucuydu,” dedi.

Bir diğer tanık, esnaf Ahmet Yağmur ise, “Büyük bir fren sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda korkunç bir manzara ile karşılaştık. Anne, baba ve 6 aylık bebek yere savrulmuştu. Hemen sağlık ekiplerini aradık,” diye konuştu.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.N.G.’nin, babasından izinsiz şekilde aracı aldığı öğrenildi. Babasının ifadesine göre, çocuğun kullandığı araç trafikten men edilmiş ve sigortası bulunmuyordu. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama bekleniyor.