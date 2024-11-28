14 yaşındaki sürücü kazaya karıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki A.S'nin kullandığı 03 ET 588 plakalı otomobil, 14 yaşındaki M.Ç'nin kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki K.K. (63), K.K. (59), M.K. (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.