14 yıl önce kaybolmuştu! Aynı gün bulunan parçalanmış ceset ona ait çıktı, eşi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Gülizar Aydın, 2 Aralık 2012 tarihinde kayboldu. Ailesinin uzun süre haber alamadığı Aydın için oğlu Burak Zülam'ın 31 Ekim 2017'de polise yaptığı müracaatın ardından kayıp soruşturması başlatıldı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Gülizar Aydın'ın yaşadığına dair herhangi bir bulguya ulaşılamayınca, öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine çevre illerde kimliği belirlenemeyen cesetlere ilişkin kayıtlar yeniden incelendi.

AYNI GÜN PARÇALANMIŞ KADIN CESEDİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde, Gülizar Aydın'ın kaybolduğu 2 Aralık 2012 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesi ile Aydın'ın Söke ilçesini birbirine bağlayan kara yolu üzerinde parçalanmış halde bir kadın cesedi bulunduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın, eşinin kaybolmasının ardından Aydın'dan ayrılarak yaklaşık 14 yıl boyunca farklı illerde yaşadığını, eşi hakkında kayıp müracaatında bulunmadığını ve ailesiyle irtibatını kestiğini tespit etti.

HTS VE ARAÇ HAREKETLERİ İNCELENDİ

Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Selami Aydın'ın olay dönemine ait baz kayıtları, HTS verileri, araç hareketleri ve tanık beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Teknik incelemelerde Selami Aydın'ın, olay tarihinde kadın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi. Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, 11 Haziran 2026'da İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aydın, 12 Haziran'da çıkarıldığı mahkemece Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı.

DNA İNCELEMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturmadaki belirsizliğin giderilmesi amacıyla Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Haziran 2026'da İzmir Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderildi. Gülizar Aydın'ın annesi ve oğlu Burak Zülam'dan alınan kan örnekleri ile 2012 yılında bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Böylece 14 yıl önce kaybolan Gülizar Aydın'ın, yıllardır kimliği belirlenemeyen kadın cesedi olduğu kesinlik kazandı.

Cinayet soruşturması ise tutuklanan Selami Aydın üzerinden sürdürülüyor.