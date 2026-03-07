14 yıllık gelenek devam ediyor: Bu köyde Ramazan boyunca kadınlar mutfağa girmiyor

Amasya’nın Tatlıpınar köyünde 14 yıldır sürdürülen gelenekle Ramazan boyunca kadınlar mutfağa girmiyor. İftar ve sahur yemekleri köyün erkekleri tarafından hazırlanıp dağıtılıyor.

14 yıllık gelenek devam ediyor: Bu köyde Ramazan boyunca kadınlar mutfağa girmiyor
Amasya’nın Tatlıpınar köyünde Ramazan ayına özgü ilginç bir gelenek yaşatılıyor. Köyde 14 yıldır sürdürülen uygulama kapsamında Ramazan boyunca yemekleri erkekler hazırlıyor, kadınlar ise mutfağa girmiyor.

Eski okul binasında toplu iftar yapılan köyde yemekleri erkek aşçı hazırlıyor. Pişirilen yemeklerin dağıtımı yine köyün erkeklerinde. 

140 haneli köyde 14 yıl önce başlayan uygulamaya pandemi döneminde ara verilmiş, daha sonra yeniden devam edilmişti. Köyün aşçısı gündüz saatlerinde hazırlıklara başlayarak her gün üç kazan sıcak yemek pişiriyor.

Kadınlar ise yemek telaşı olmadığı için Ramazan ayını ibadetle geçiriyor. İftar saatine doğru köy halkı eski okul binasında bir araya geliyor. Aşçının hazırladığı yemekler erkekler tarafından masalara servis ediliyor.

“HALKIMIZ ÇOK MEMNUN”

Köy muhtarı Cemal Onat, yemek masraflarının köydeki erkeklerin imece usulü topladığı paralarla karşılandığını belirterek, “Kadınların yemek telaşına son verdik. Artan yemeklerde pay edilerek evlerde sahurda yeniyor. Halkımız çok memnun. Ramazan ayını neşe içinde bayram yapar gibi geçiriyoruz” dedi.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren Tuğba Aytekin de “Yemeğe elimizi bile sürmüyoruz. Aşçımız hazırlıyor. Erkekler dağıtıyor. Burada öyle bir derdimiz yok. Her şey çok güzel. Her köy Tatlıpınar gibi olsa” diye konuştu.

