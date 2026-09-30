149 kilometre hızla dehşet saçmıştı: Acılı babanın sözleri duruşma salonunu yaktı!

Davanın Mersin Adliyesi 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmasında tanık ve müşteki beyanları dinlendi.

Hazırlanan raporda; 50 kilometre hız sınırı olan yolda yaklaşık 149 kilometre hızla seyreden sürücü Melis Kuş "asli kusurlu" bulunurken, refüjde bekleyen yayalar "kusursuz" olarak kaydedildi.

Kazada iki kızını kaybeden baba Mahmut Güney, sanığın çok süratli olduğunu belirterek, "Sürücü o kadar süratli gelmiş ki, trafik ışıklarını geçip refüje çarptıktan sonra 200 kilogramlık kaldırım taşını sökmüş, ardından 2 tane direği ve ağacı söküp çocuklara çarpmış. Duramayıp 100 metre ileride karşı yöndeki TIR’a çarpıp durmuş. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

"BU BİR KAZA, KİMSE İSTEMEZ" DİYEREK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Melis Kuş, bir TIR'ın kendisini sıkıştırarak şeridini ihlal ettiğini öne sürdü. Kuş, "TIR beni sıkıştırdı, benim şeridimi ihlal etti. MOBESE'de açıkça görünüyor. Bu bir kaza, kimse böyle bir şey olsun istemez, ben de istemedim. Hava yastıkları patladığı için görüş açım kapandı. Kaçma gibi bir durumum yok. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Melis Kuş’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi. Sanık hakkında 'Birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.