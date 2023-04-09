15 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıkların hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Ayrıca 15 ile toz taşınımı uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıkların hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı, genellikle mevsim normallleri civarına, iç ve batı kesimlerde, hafta ortasından itibaren doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hatay'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, doğu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Tekirdağ ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
15 İLE TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de akşam saatlerinden itibaren toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor.
HATAY'DA KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA, DOĞU BÖLGELERİNDE TOZ TAŞINIMI
Hatay'ın batısında sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına, yurdun doğu bölgelerinde ise akşam saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın Samandağ ilçesi başta olmak üzere batı ilçelerinde doğu yönlerden 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.