15 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre bugün iç ve doğu kesimlerde artacak sıcaklıkların hafta başından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağı, genellikle mevsim normallleri civarına, iç ve batı kesimlerde, hafta ortasından itibaren doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Hatay'da kuvvetli rüzgar ve fırtına, doğu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...