ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Türkiye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e
Vatandaşlardan RTÜK ve Diyanet'e "Adnan Oktar" şikayeti
İstanbul'da bir otobüs daha kazası
İstanbul'da bir otobüs daha kazası

15 kişilik minibüste 59 kaçağın yakalanması

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 15 kişi kapasiteli minibüsle 59 kaçağı taşırken yakalanan sürücü, "terör propagandası" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı

15 kişilik minibüste 59 kaçağın yakalanması

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 15 kişi kapasiteli minibüsle 59 yabancı uyrukluyu taşırken gözaltına alınan zanlı, "terör propagandası" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

Erzincan-Erzurum karayolu Meralar mevkisinde 3 gün önce göçmen kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince yakalanan sürücü Mehmet Rahim Y'nin bağlantı kurduğu kişiler ve kullandığı sosyal medya hesapları incelemeye alındı.

Kaçakçılık suçundan arama kaydı bulunan Mehmet Rahim Y'nin sosyal medya hesabında yapılan incelemede, terör örgütü PKK'yı övücü birçok yazı ve fotoğraf paylaşımı yaptığı tespit edildi.

Zanlının, terör örgütü PKK üyesi olan kardeşlerinden "Brüsk Azman" kod adlı Ahmet Salih Y'nin 2012'de bir operasyonda öldürüldüğü, Adem Y'nin ise Kuzey Irak'ta halen örgütte bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Erzincan Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Rahim Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör propagandası" ve "göçmen kaçakçılığı" yapmak suçlarından tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Üzümlü #Göçmen kaçakçısı #Erzincan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.