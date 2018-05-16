15 Mayıs Milli Mücadele Günü Denizli'de törenlerle anıldı. İzmir'in işgal edildiği gün Denizli halkının Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde yaptığı tarihi yürüyüş tekrarlandı.

Denizli halkı 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde, ilk tepki Denizli'den gelmişti. İşgali haber alan Denizli halkı, Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde Bayramyeri Meydanı'na kadar yürümüş ve bir miting düzenlemişti.İşte o günün yıldönümü nedeniyle 15 Mayıs Milli Mücadele Günü Denizli'de törenlerle anıldı ve aynı yürüyüş tekrar yapıldı.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kudüs'te yaşanan dramı İzmir'in işgaline benzetti.Zolan, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli halkını milli mücadeleye çağıran meşhur konuşmasını da okudu.