1.5 milyon TL'si gitti, çatıya çıktı! Dolandırılan kadının yürek ağza getiren intihar girişimi...

Eski Manisa yolu güzergahında bulunan dört katlı bir binanın çatı katında bir kadının intihar girişiminde bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen acil ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"1.5 MİLYON LİRAM GİTTİ" İSYANI

Binanın çatısına çıkan N.G., kendisini bir emlakçının dolandırdığını ve bu süreçte yaklaşık 1 milyon 500 bin TL maddi zarara uğradığını öne sürdü. Yaşadığı büyük mağduriyet nedeniyle çatıdan atlamak isteyen kadını eyleminden vazgeçirmek için polis ekipleri devreye girdi. Emniyet güçleri, çatı katında N.G. ile uzun süren bir ikna çalışması yürüttü.

ÇATIDAN İNDİRİLDİ, SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polislerin yoğun ve titiz çabaları neticesinde eyleminden vazgeçirilen N.G., güvenli bir şekilde çatı katından aşağıya indirildi. Ancak olayın yarattığı ağır gerginlik ve üzüntünün etkisiyle kadın olay yerinde baygınlık geçirdi.

Bölgede hazır bekleyen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan N.G.'nin süreci hastanede devam ederken, emniyet birimleri hem intihar girişimi hem de dolandırıcılık iddiasına ilişkin geniş çaplı tahkikat başlattı.