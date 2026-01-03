15 milyonu aşkın geçiş: Trakya gümrüklerinde 2025 bilançosu

Türkiye'den Avrupa'ya açılan Trakya'daki gümrük kapılarında 2025 yılı boyunca yoğun bir trafik yaşandı. Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne'deki Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırklareli'deki Dereköy sınır kapılarından yıl genelinde toplam 15 milyon 395 bin 535 yolcu geçiş yaptı.

PAZARKULE'DE YÜZDE 17 ARTIŞ

Trakya'daki gümrük kapılarından geçen yıl 7 milyon 731 bin 730 yolcu giriş, 7 milyon 663 bin 805 yolcu ise çıkış yaptı. Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy ile Yunanistan'a açılan İpsala gümrük kapılarındaki yolcu trafiği, bir önceki yıla göre genel olarak benzer seviyelerde seyretti.

Ancak modernizasyon çalışmaları tamamlanan Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan yapılan geçişler, 2025 yılında bir önceki seneye göre yüzde 17 oranında arttı.

EN YOĞUN KAPI YİNE KAPIKULE OLDU

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule Gümrük Kapısı, 7 milyon 741 bin 225 yolcu girişi ve çıkışıyla Trakya'daki en hareketli nokta oldu. Kapıkule'yi sırasıyla şu kapılar takip etti: İpsala: 2 milyon 982 bin 254 yolcu, Hamzabeyli: 2 milyon 191 bin 376 yolcu, Dereköy: 1 milyon 440 bin 587 yolcu, Pazarkule: 1 milyon 40 bin 93 yolcu.

Verilere göre, bölgedeki gümrük kapılarından geçen yıl günlük ortalama 42 bin 180 yolcu geçiş yaptı.

GÜNLÜK 10 BİNİ AŞKIN ARAÇ GEÇİŞİ

Yolcu trafiğinin yanı sıra araç sayıları da netleşti. Trakya'daki gümrük kapılarından giriş çıkış yapan binek araç sayısında bir önceki yıla göre önemli bir değişim yaşanmadı. Geçen yıl gümrük kapılarından toplam 3 milyon 901 bin 584 araç giriş çıkış yaptı. İstatistiklere göre gümrük kapılarını günlük ortalama 10 bin 689 araç kullandı.