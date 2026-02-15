15 Şubat İstanbul Hava Durumu: Pazar Günü Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 15 Şubat Pazar gününe ilişkin saatlik hava durumu tahminini paylaştı. Tahminlere göre kentte günün ilk bölümünde parçalı bulutlu hava etkili olurken, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

06.00 - 15.00: Hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 12°C’den başlayarak öğle saatlerinde 18°C’ye kadar yükselecek.

15.00 - 18.00: Bulutlanma artıyor. Hava çok bulutlu, sıcaklık 17°C.

18.00 - 24.00: Sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde başlayacak yağışla birlikte nem oranı %76’ya çıkacak, sıcaklık ise 16°C civarında olacak.