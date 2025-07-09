15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz! İşte o hatlar…

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray, Marmaray, İZBAN ve İstanbul’daki bazı metro hatları ücretsiz hizmet verecek. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz! İşte o hatlar…
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Türkiye genelinde birçok raylı sistem hattında ulaşım ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, Resmi Gazete'de duyuruldu.

Karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattıhatları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

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