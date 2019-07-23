1,5 tonluk dana pazara çıkarılamadı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Afyonkarahisar'daki 1,5 tonluk dana görenleri şaşırtıyor. "Hüdai" isimli dana alıcısını bekliyor...

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan İbrahim Günteş , danalarını türküler eşliğinde besliyor.İbrahim Güntaş'ın emekli olmadan önceki hayali "en büyük" danayı yetiştirmekti. Hayalini gerçekleştirdi. Güntaş, yetiştirdiği 1,5 tonluk danayı 30 bin liradan sataşı çıkardı.Kırılmadık yer bırakmayan 2,5 yaşındaki Hüdai, cüssesinden dolayı pazara çıkarılamıyor. Alıcısını besihanede bekliyor.Daha önce biber yetiştiren İbrahim Güntaş, emekli olan vatandaşlara da boş yatmayın üretken olun çağrısı yaptı.