1,5 tonluk dana pazara çıkarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan İbrahim Günteş , danalarını türküler eşliğinde besliyor.
İbrahim Güntaş'ın emekli olmadan önceki hayali "en büyük" danayı yetiştirmekti. Hayalini gerçekleştirdi. Güntaş, yetiştirdiği 1,5 tonluk danayı 30 bin liradan sataşı çıkardı.
Kırılmadık yer bırakmayan 2,5 yaşındaki Hüdai, cüssesinden dolayı pazara çıkarılamıyor. Alıcısını besihanede bekliyor.
Daha önce biber yetiştiren İbrahim Güntaş, emekli olan vatandaşlara da boş yatmayın üretken olun çağrısı yaptı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.