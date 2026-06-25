15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle katletmişti... İstenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki çırak Muhammed Kendirci’yi yüksek basınçlı hava kompresörüyle feci şekilde katleden kalfa Habip Aksoy hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen ve infial yaratan feci olayda hukuki süreç tamamlandı. Atölyede çalışan 15 yaşındaki çocuk işçi Muhammed Kendirci'nin hayatını kaybetmesine yol açan kalfa Habip Aksoy hakkında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapsini isterken, güvenlik gerekçesiyle davanın başka bir ile nakledilmesini talep etti.

Günlerce Süren Yoğun Bakım Savaşını Kaybettiirci'nin önce ellerini bağlayarak hareket kabiliyetini kısıtladı.

Ardından çocuğun pantolonunu zorla çıkararak makat bölgesine yüksek basınçlı hava kompresörü tuttu. İç organlarında ağır hasar oluşan ve acı içinde yere yığılan talihsiz çocuk, sevk edildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi [cite: İç organlarında ağır hasar oluşan ve acı içinde yere yığılan talihsiz çocuk, sevk edildiği Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yoğun bakım servisinde 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.].

TEPKİLER ÜZERİNE KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Olayın ardından ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli kalfa Habip Aksoy, kamuoyunda ve sosyal medyada yükselen büyük tepkilerin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden takibe alınmıştı. Gaziantep'e kaçma hazırlığındayken polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Aksoy, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDEKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY: RİSKİ BİLİYORDU

Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameye göre, feci olayın teknik detayları netleşti. Olayda kullanılan kompresörün 12 bar gibi çok yüksek bir basınç gücüne sahip olduğu, bu cihazın yakın mesafeden uygulanması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücuduna ölümcül zararlar verebileceği vurgulandı [cite: Olayda kullanılan kompresörün 12 bar gibi çok yüksek bir basınç gücüne sahip olduğu, bu cihazın yakın mesafeden uygulanması halinde kıyafet üzerinden dahi insan vücuduna ölümcül zararlar verebileceği vurgulandı.].

İddianamede, sanık ile maktul çocuk arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı belirtildi. Ancak sanık Aksoy’un mesleği gereği bu cihazların ölümcül risklerini bilebilecek deneyimde olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı ve sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi [cite: Ancak sanık Aksoy’un mesleği gereği bu cihazların ölümcül risklerini bilebilecek deneyimde olduğuna dikkat çekilerek, eylemin 'Çocuğa karşı olası kastla öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varıldı ve sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.].

DAVA GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BAŞKA İLE NAKLEDİLSİN

Davanın duruşma hazırlık tutanağını tamamlayan Şanlıurfa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Olayın kent genelinde protestolara ve yürüyüşlere neden olduğunu hatırlatan mahkeme heyeti, yargılamanın tam bir huzur ve güvenlik ortamında yürütülebilmesi için davanın Şanlıurfa dışındaki başka bir ile nakledilmesini talep etti.

Adalet Bakanlığı'nın onaylaması halinde duruşma başka şehirde görülecek. Adalet Bakanlığı'na gönderilen nakil talebinin reddedilmesi durumunda, davanın ilk duruşmasının 23 Eylül 2026 tarihinde Şanlıurfa'da görüleceği bildirildi.