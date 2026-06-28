15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil dehşet saçtı! Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Kaza, önceki gün saat 20.20 sıralarında Bornova ilçesi Pınarbaşı Polis Merkezi Amirliği sorumluluk sahasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki S.T.'nin idaresindeki 35 LD 576 plakalı otomobil, seyir halindeyken N.A. (48) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

KARNELERİNİ ALIP OTOMOBİLLE GEZMEYE ÇIKMIŞLAR

İddialara göre, S.T.'nin kullandığı otomobilde üç çocuk daha bulunuyordu. Araçtaki çocukların karne gününde karnelerini teslim aldıktan sonra bir araya gelerek otomobille gezmeye çıktıkları öne sürüldü. Meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üç çocuk babası N.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden yaralının hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIYAN KAZADA ADLİ KONTROL KARARI

Çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen kaza sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Kazanın ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki S.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte 'suça sürüklenen çocuk' statüsünde adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan S.T., mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.