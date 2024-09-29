1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! O motosiklet sürücüsü tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 26 Eylül'de yolun karşısına geçmek isteyen 1,5 yaşındaki çocuğa motosiklet çarpmış ve küçük çocuk hayatını kaybetmişti. 28 Eylül'de yakalanan motosiklet sürücüsü Burhanettin T, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olmuştu! O motosiklet sürücüsü tutuklandı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde 26 Eylül'de acı bir olay meydana gelmişti. Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta park halindeki iki aracın arasından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa motosiklet çarpmıştı.

Küçük çocuk kazanın ardından hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçmıştı. 1,5 yaşındaki çocuğa çarpıp ölümüne sebep olan motosiklet sürücüsünün Burhanettin T. olduğu belirlendi.

Burhanettin T, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 28 Eylül'de yakalandı. Burhanettin T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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