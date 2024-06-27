15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakladı

Olay, Çorum'da meydana geldi. 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı.

15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakladı
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre, bir tuğla fabrikasında çalışan A.C. (47) ile F.H. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgaya dahil olan A.C'nin oğlu M.C. (15), bıçakla saldırdığı F.H'yi yaraladı. Arbede esnasında F.H. vücudunun çeşitli yerlerinden, M.C. de elinden yaralandı.

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kavga # silahlı kavga
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