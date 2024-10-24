15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi Muhammet S. (34), T.Ö. (15) ve UF (15) tarafından bıçaklandı. Olayın ardından kaçan iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı
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Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda Muhammet S., sürekli huzursuzluk çıkardığını iddia eden T.Ö. ve UF'yi dışarı çıkarmak istedi. Bu uyarının ardından taraflar arasında bir tartışma başladı. Tartışma sırasında Muhammet S., sol bacağından aldığı üç bıçak darbesiyle yaralandı.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri olay yerine hızla geldi. Yaralı güvenlik görevlisi, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammet S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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