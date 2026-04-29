15 yaşındaki kayıp çobandan acı haber! Dere yatağında ölü bulundu

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde 28 Nisan sabahı saat 08.00 sularında kaybolan 15 yaşındaki Afgan uyruklu çoban Kudret Ahmedi, başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde ölü bulundu.

İHBARIN ARDINDAN EKİPLER BÖLGEYE AKIN ETTİ

Gencin kaybolmasının ardından A.Ö. isimli kişi, aynı gün saat 14.35'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak çobanın dereye düşmüş olabileceği yönünde ihbarda bulundu. Verilen bu bilgi üzerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Toplam 5 araç ve 20 personelden oluşan arama kurtarma ekibi, saat 15.00 itibarıyla sahaya inerek çalışmalara başladı.

Ekipler, bölgenin zorlu arazi şartlarına rağmen arama faaliyetlerini aralıksız yürüttü. Karadan yapılan fiziksel taramaların yanı sıra, dron desteğiyle geniş alanlar havadan kontrol edildi. Havanın kararmasıyla birlikte gece saatlerinde mecburen ara verilen çalışmalara, bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.

Cansız bedenin bulunmasının ardından jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla bölgede inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelere göre gencin dereye düşerek hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.