15 yaşındaki kız çocuğundan iki gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki Anculin Habeş’ten iki gündür haber alınamıyor. Ailesi, genç kızın bulunması için beklerken, polis ekipleri kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
15 yaşındaki kız çocuğundan iki gündür haber alınamıyor
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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 920. Sokak’ta yaşayan Anculin Habeş, iki gün önce evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Yakınları, genç kızın kaybolmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Ailesi, kızlarının hayatından büyük endişe duyduklarını belirtirken, vatandaşlardan yardım istedi. 

Emniyet güçleri, genç kızın bulunması için kapsamlı bir çalışma başlattı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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