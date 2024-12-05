15 yaşındaki Nisa'dan acı haber

Adıyaman'da 7 katlı bir binanın terasından dengesini kaybederek düşen 15 yaşındaki Azra Nisa A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
15 yaşındaki Nisa'dan acı haber
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Adıyaman’ın merkez Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Azra Nisa A. dengesini kaybederek 7 katlı bir binanın terasından aşağıya düştü. Olayın hemen ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Azra Nisa A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen genç kız, hayatını kaybetti. Ailesi büyük bir acı yaşarken, Azra Nisa A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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