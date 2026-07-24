15 yaşındaki sürücü 101 bin liralık ceza yedi, tutanakla gülümseyerek poz verdi!

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan 15 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ve araç sahibine toplam 101 bin TL ceza kesildi. İşlemler sürerken olay yerine gelen abla, kardeşinin elindeki ceza tutanağıyla fotoğrafını çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
15 yaşındaki sürücü 101 bin liralık ceza yedi, tutanakla gülümseyerek poz verdi!
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Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri 06 FEC 734 plakalı motosikleti durdurdu.

Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü ve denetimler sonucunda, motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu belirlendi. Sürücü belgesinin bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, yasal işlemlerin sürdürülmesi amacıyla bölgeye trafik polisi ekipleri çağrıldı.

FATURA ARACIN SAHİBİNE DE KESİLDİ

Olay yerine intikal eden trafik ekipleri, ehliyetsiz araç kullanımı ve ilgili trafik ihlalleri doğrultusunda yasal yaptırımları devreye soktu. Ehliyetsiz şekilde motosiklet kullanan 15 yaşındaki M.M.'ye 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, aracın sahibine de sorumluluğu gereği 61 bin TL tutarında idari ceza kesildi. Kesilen cezaların toplam meblağı 101 bin TL'ye ulaştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki resmi tutanak ve ceza işlemleri devam ettiği sırada, 15 yaşındaki kız çocuğunun 17 yaşındaki ablası bulunduğu yere geldi. Kardeşinin aldığı ceza karşısında ablanın sergilediği tavır dikkat çekti. Abla, polislerin yazdığı 101 bin TL'lik ceza tutanağını elinde tutan kardeşinin fotoğrafını çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir ehliyetsiz sürücü
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