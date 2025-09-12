15 yılda 100’ün üzerinde büyü: Diyarbakır mezarlıklarında korkutan manzaralar

Diyarbakır’da uzun yıllardır özellikle kırsal kesimlerde mezarlık yapım işiyle uğraşan Barış Karabulut, her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kaldığını belirtti.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilen büyülerle sık sık karşılaştığını söyleyen Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini ifade etti. 15 yılda yaklaşık 100 büyü ile karşılaştığını belirten Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumlarla karşılaştığını ve onların da büyüleri yakıp imha ettiğini aktardı.

MEZARLARDA KARŞILAŞILAN BÜYÜLERİN DETAYLARI

Karabulut, şunları söyledi:

"Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten. Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olursa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğunda parçalıyoruz. Genellikle eski mezarlıklarda denk geliyoruz; 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz.

İlçelere gidip mezar yaptığımızda da bu durumla karşılaşıyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz. Yaptığımız araştırmada, büyülerin etkisinin sonsuza kadar devam etmesi amacıyla mezara konduğunu öğrendik. Ölüye değil, diriye yapılıyor; mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar etkili olmasını sağlamak. Çoğunlukla kağıt var, kaşık da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim ve 70-80 büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor ve onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar."

Karabulut, büyülerin mezarlara konma amacını şöyle açıkladı:

MEZAR YAPIMI SIRASINDA BÜYÜLER NASIL İMHÂ EDİLİYOR?

