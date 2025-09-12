15 yılda 100’ün üzerinde büyü: Diyarbakır mezarlıklarında korkutan manzaralar

Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazmaya başlayan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her topraktan farklı bir büyüyle karşılaşan usta, duruma tepkisini dile getirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:

Diyarbakır’da uzun yıllardır özellikle kırsal kesimlerde mezarlık yapım işiyle uğraşan Barış Karabulut, her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kaldığını belirtti.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları ve kutulara yerleştirilen büyülerle sık sık karşılaştığını söyleyen Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini ifade etti. 15 yılda yaklaşık 100 büyü ile karşılaştığını belirten Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumlarla karşılaştığını ve onların da büyüleri yakıp imha ettiğini aktardı.

MEZARLARDA KARŞILAŞILAN BÜYÜLERİN DETAYLARI

15 yılda 100’ün üzerinde büyü: Diyarbakır mezarlıklarında korkutan manzaralar - Resim : 1

Karabulut, şunları söyledi:

"Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten. Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olursa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğunda parçalıyoruz. Genellikle eski mezarlıklarda denk geliyoruz; 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz.

İlçelere gidip mezar yaptığımızda da bu durumla karşılaşıyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz. Yaptığımız araştırmada, büyülerin etkisinin sonsuza kadar devam etmesi amacıyla mezara konduğunu öğrendik. Ölüye değil, diriye yapılıyor; mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar etkili olmasını sağlamak. Çoğunlukla kağıt var, kaşık da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim ve 70-80 büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor ve onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar."

Karabulut, büyülerin mezarlara konma amacını şöyle açıkladı:

Büyü ölüye değil diriye yapılır.
Mezara konulmasının sebebi, etkisinin ölüme kadar devam etmesini sağlamaktır.
Karşılaşılan büyüler arasında kağıt, kaşık ve kuzu kafası gibi farklı objeler bulunur.

MEZAR YAPIMI SIRASINDA BÜYÜLER NASIL İMHÂ EDİLİYOR?

Kağıt büyüler yakılarak imha edilir.
Tahta büyüler kırılıp yakılır.
Koyun kafası gibi objeler parçalanır ve imha edilir.
Eski mezarlıklarda ve ilçelerde yapılan mezarlık çalışmalarında bu uygulamalara sıkça rastlanır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

mezarlık büyüsü
