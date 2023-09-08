150 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Ardahan ile Kars sınırındaki Çıldır Gölü'ne 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı. Göl ekosisteminin canlandırılması hedefleniyor.

150 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı

Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'ne doğal yaşamın desteklenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla 150 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Elazığ'da yetiştirilen anaç balıklardan elde edilen yavrular, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tankerle Akçakale köyü bölgesine götürüldü. 150 bin balık yavrusu, daha sonra göle bırakıldı.

Vali Hayrettin Çiçek, Çıldır Gölü'nün bölge için önemli bir değer olduğunu belirtti. "Balıklarımız Çıldır Gölü için hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Vatandaşlar, bölgedeki balık popülasyonunun artıracağını düşünüyor.

# sazan # Çıldır Gölü # ardahan # kars
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