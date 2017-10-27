Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Güzelşeyh Kasrı zamana yenik düştü. 150 yıllık tarihi bulunan Güzelşeyh kasrının bir bölümü yıkıldı. Kasrın ayakta kalan duvarları ise gençler tarafından yazı tahtasına dönüştü

Duvarlarına yazılar yazıldı, boş arazide bakımsızlığa terk edildi. Diyarbakır'da bulunan yaklaşık 150 yıllık Güzelşeyh Kasrı, zamana yenik düştü.



Bir dönemler medrese olarak da kullanılan kasrın altında 12 oda, kiler, mutfak ve yukarıya çıkan merdiven koridoru bulunuyor.



Çimento kullanılmadan, tamamı yumurta akı ile yapılan Kasr, yıldız, hilal ve Osmanlı motifleri ile süslenmiş.



Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde kurulduğu tahmin edilen Kasrın, 2 girişi bulunuyor.



Kasrın duvarları bazalt ve Mardin olmak üzere 2 ayrı çeşit taştan yapıldı. Ancak kasrın duvarları bakımsızlıktan dolayı tahrip oldu. Yıkılmayan duvalar ise köylü gençler tarafından yazı tahtasına dönüştü.



ulusal.com.tr