153 yıllık tarih sular altında

Erzurum'dan gelen Ömer Faruk Göktaş, Yusufeli'nin eski halini de bilen biri olarak bu tarihi ana şahitlik etmek için ilçeye geldiğini şöyle aktardı:

- Dünyanın beşinci, Türkiye'nin en yüksek barajı burada yapıldı. Bunun neticesinde Yusufeli sular altında kaldı. Biz de bu anlara şahitlik etmek için geldik. Fotoğraflar, videolar çekiyorum. İlçenin eski halini de görmüştüm. Geçmiş yıllarda ziyarete gelmiştim. Ülkeyi kalkındırmak için çok büyük bir proje. Bir tarafımız hüzünlü, bir tarafımız mutlu.