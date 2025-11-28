154 işçi zehirlenmişti! Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir şantiyede yemek yedikten sonra yüzlerce işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Toplam 154 çalışanın etkilendiği kitlesel zehirlenme olayına ilişkin soruşturma başlatıldı ve yemek şirketinden 4 kişi gözaltına alındı.

154 işçi zehirlenmişti! Yemek firmasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'nın Sincan semtinde bulunan bir inşaat sahasında korkutucu bir olay yaşandı. Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde, inşaatta görev yapan işçiler, tedarikçi bir yemek firmasından yenen öğün sonrasında rahatsızlıklar hissetmeye başladı.

HASTANELER ALARM VERDİ: 154 KİŞİ TEDAVİDE

Rahatsızlanan çok sayıda işçi, hızla çevre hastanelere başvurmak zorunda kaldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde, toplam 154 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı kaydedildi. İşçilerin sağlık durumlarının takibi hastanelerde devam ediyor.

Kitlesel zehirlenme vakasının hemen ardından olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, işçilere yemek servisi yapan yemek şirketinden sorumlu olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

