16-17 Ekim'de Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı yapılacak

İsrail’in çağrı cihazları üzerinden yaptığı saldırılar siber ürünlere yönelik çalışmaları arttırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin düzenleyicilerinden olduğu 17’inci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda siber saldırılara karşı yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

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Siber teknolojileri geliştirmeye yönelik çalışmalar arttı. Son dönemde yaşanan saldırılar, teknolojik ürünlerin siber saldırılara karşı güçlendirilmesini de gündeme taşıdı.

Bilgi Güvenliği Derneği 16-17 Ekim tarihinde yapılacak olan konferansa yönelik basın toplantısı düzenledi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin de düzenleyici olduğu konferansa Gazi Üniversitesi, ODTÜ gibi kurumlar da katılacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Alkan, siber güvenlik alanında üretimin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Alkan, "Bize şu mesajı veriyorlar: Biz istersek sadece bir siber saldırı ile sadece bir teknolojik güçle teknoloji savaşıyla bütün dünyayı istediğimiz gibi yönetebiliriz, yönlendirebiliriz, etkileyebiliriz ve etkisiz hale getirebiliriz. Devlet başkanlarını devlet adamlarını en dünyanın önemli insanlarını odalarında vurabiliriz. Mekanlarında vurabiliriz ya da her kim istersek istediğimiz herkesin avucunda bombaları patlatabiliriz... Bütün bunlar gösterdi ki artık ülkelerin en önemli en temel konularının başında siber güvenlik konusu geliyor. Kendi yerli milli teknolojilerimizi çözümlerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyoruz ilgili yetkili tüm kurum ve kuruluşlar bu bir beka meselesidir. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir. Bu bir gelecek meselesidir." dedi.

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