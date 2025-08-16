16 Ağustos 2025 son depremler: Balıkesir sallandı!

Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıları yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı 16 Ağustos 2025 son depremler listesi güncellendi.

16 Ağustos 2025 son depremler: Balıkesir sallandı!
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 11:21’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7,58 kilometre olarak ölçüldü.

Aynı gün, Çanakkale Ayvacık’ta saat 09:01’de 3.5 büyüklüğünde hafif bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği 11,56 kilometre olarak belirlendi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son dakika verilerine göre, 16 Ağustos’ta Türkiye’de hissedilen depremler arasında Balıkesir ve Çanakkale’deki sarsıntılar öne çıkıyor. Vatandaşların, bölgelerinde olası artçı depremler ve riskler konusunda dikkatli olması tavsiye ediliyor.

