Erzurum'da, doğuştan iki gözünde ileri derece görme problemi olan 16 yaşındaki Neslihan Ege artık görebiliyor. Genç kız, başarılı kornea nakli ile ışığa kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Erzurum Aşkale’de yaşayan ve doğuştan görme problemi yaşayan Neslihan Ege, yıllarca dünyasının aydınlanmasını bekledi.Tüm işlerini ailesinin yardımıyla yapmak zorunda olan Neslihan, dışarı çıkmakta dahi büyük sıkıntı yaşıyordu.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Bankası Merkezi’nin olumlu geri dönüşü, aileye umut oldu.Merkez müdürü Sadullah Keleş’in uygun kornea ile hastanın göreceğini söylemesi büyük bir sevinç yarattı.Ege, uygun korneanın bulunmasıyla 2 yıl içinde her iki gözüne başarıyla nakil yapıldı.