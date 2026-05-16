16 yaşındaki Abdulbaki cinayetinde kan donduran gelişme! Aileye tehdit mesajları atıldı

Büyükçekmece'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, acılı aileye yönelik tehdit mesajları atıldığı ortaya çıktı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışması sonucu tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayete kurban giden gencin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Yürütülen soruşturma kapsamında mesajları atan kişinin kimliği Ö.F.A. olarak tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi dün Maltepe'de düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ö.F.A. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki yasal işlemleri ise halihazırda sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Ölümle sonuçlanan olay, 10 Mayıs Pazar günü Büyükçekmece ilçesine bağlı Muratçeşme Mahallesi'nde meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dört çocuk arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbede sırasında E.B. (16) ve M.A.D. (17), yanlarında bulundurdukları bıçakları çekerek Abdulbaki Demirel (16) ile S.I. (15) isimli çocuklara saldırdı. Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki çocuk kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Abdulbaki Demirel ve S.I.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı S.I.'nın ise tedavisine devam edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

büyükçekmece cinayet
