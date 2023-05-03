16 yaşındaki Afgan kız kayıp

- Kızım dün sabah erken saatte Çorum Belediyesi Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'ne, 'Türkçe kursuna gidiyorum' diyerek evden çıktı ve bir daha da dönmedi. Her yerde aradık fakat bulamadık. Rica ediyorum kızım bulusun. Yerini bilen ya da onu gören biri olursa lütfen en yakın polis merkezine başvursun.

Kaynak: DHA