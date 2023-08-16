16 yaşındaki çocuk güvercin uğruna öldürüldü! Başına parke taşı vuruldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 16 yaşındaki çocuk, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili iki kardeş gözaltına alındı.

16 yaşındaki çocuk güvercin uğruna öldürüldü! Başına parke taşı vuruldu

Olay, dün gece, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem (16) ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) isimli kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı. Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Badem, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K. kardeşleri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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