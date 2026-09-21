16 yaşındaki çocuk tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırmıştı! Hayatını kaybeden kadın, şüphelinin annesi çıktı

Edinilen bilgilere göre B.İ. ile İpek İpek ve H.T. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma büyüyünce B.İ., yanında bulunan silahla ikisine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İpek İpek ve H.T. ağır yaralanarak yere düştü.