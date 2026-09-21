16 yaşındaki çocuk tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırmıştı! Hayatını kaybeden kadın, şüphelinin annesi çıktı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde çıkan silahlı kavgada İpek İpek (34) hayatını kaybetti, H.T. (24) ağır yaralandı. Ateş eden 16 yaşındaki B.İ.'nin, hayatını kaybeden kadının oğlu olduğu belirlendi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. B.İ. (16), İpek İpek (34) ve H.T. (24) ile aralarında yaşanan tartışma sırasında tabancayla ateş açtı. Olayda İpek İpek hayatını kaybetti, H.T. ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre B.İ. ile İpek İpek ve H.T. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma başladı. Tartışma büyüyünce B.İ., yanında bulunan silahla ikisine ateş etti. Kurşunların isabet ettiği İpek İpek ve H.T. ağır yaralanarak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İpek İpek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.T.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'nin vurarak öldürdüğü İpek İpek'in öz annesi olduğu belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.